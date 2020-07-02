2020-07-02T08:32:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом

Губернатор Мурманской области прокомментирует обстановку с коронавирусом в регионе
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом. Фото: правительство Мурманской области
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В Мурманской области складывается непростая обстановка с коронавирусом. По данным от 1 июля от оперативного штаба, в регионе выявили 135 новых заболевших, 112 из числа которых - в Мурманске.

Северян волнует вопрос, способствует ли такая статистика введению новых ограничений или же, наоборот, будут введены послабления Ситуацию прокомментирует губернатор Мурманской области Андрей Чибис: в 11.00 2 июля состоится брифинг, на котором глава региона ответит на вопросы журналистов.

Самую интересную и важную информацию с мероприятия читайте на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск". Также брифинг можно будет посмотреть в Instagram Андрея Чибиса и на YouTube-канале правительства.

Напомним: коронавирус во время планового тестирования нашли у сотрудников Кандалакшской центральной районной больницы и в Мурманской детской клинической больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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