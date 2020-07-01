2020-07-01T14:22:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Кандалакшской ЦРБ у пациентов и сотрудников нашли коронавирус

Диагноз COVID-19 подтвердился у 9 человек
Мария ПАШЕНКОВА
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Коронавирус нашли у 8 пациентов и 1 сотрудника Кандалакшской ЦРБ. Фото: www.google.com/mapsКоронавирус нашли у 8 пациентов и 1 сотрудника Кандалакшской ЦРБ. Фото: www.google.com/maps
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Медработники находятся в особой группе риска - они больше других подвержены заражению коронавирусом.

COVID-19 обнаружили у сотрудников Мурманской детской клинической больницы, сейчас приостановлен плановый прием в два отделения: хирургии и оториноларингологии. Неприятная ситуация сложилась и в Кандалакшской центральной районной больнице.

- Положительный результат коронавирусной инфекции подтвердился у 9 человек: сотрудника среднего медперсонала амбулаторного звена и восьми пациентов. Состояние у всех удовлетворительное. Все помещены на лечение. Терапевтическое отделение закрыто на прием пациентов. На данный момент обследуется круг контактных лиц, - сообщил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Более подробно ситуацию он обещал осветить 2 июля. Напомним: коронавирус подтвердился у сотрудников сразу нескольких отделений Мурманской областной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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