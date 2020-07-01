В Мурманской области за поправки в Конституции проголосовали 34% от всего числа избирателей

1 Июль 2020 2020-07-01T13:24:29+03:00

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1 июля - последний день, когда россияне могут проголосовать за поправки в Конституции РФ. По последним данным избирательной комиссии Мурманской области, на 10.00 уже 34,27% от общего числа избирателей пришли на участки для голосования.

Самая высокая явка - в Кировске (53,67%), затем идут Полярные Зори (49,02%), Печенгский район (45.84%), ЗАТО Видяево (42.47%). Явка в Мурманске - 28.39%. Главы муниципалитетов и области уже отдали свои голоса.

- В нашей стране идет голосование за поправки в Конституцию. И здесь, безусловно, важен голос каждого из нас. Потому, что поправки касаются практически всех жизненно важных для общества сфер. Доступности медицины, помощи семьям и воспитания детей, социальных гарантий и условий труда. Согласитесь, это те направления, где есть проблемы, которые необходимо решать. Пожалуй, каждый, если вчитается в перечень, найдет поправку важную для себя. Ту, которая затрагивает именно вашу жизнь и важна именно вам. Для того, чтобы все могли выразить свое мнение, в Мурманской области приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В Мурманске открыты 137 участков для голосования. Они работают с 8 до 20 часов. На всех участках действуют строгие меры безопасности: обязательная термометрия, обеспечение всех участников голосования средствами индивидуальной защиты и санитайзерами. Потоки людей, которые входят и выходят с участка, разведены.

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