Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области до 31 июля продлили меры поддержки для бизнеса

1 Июль 2020 2020-07-01T14:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус и всеобщая самоизоляция доставили немало хлопот малому и среднему бизнесу Мурманской области. Чтобы помочь предпринимателям, правительство региона с апреля выплачивает сотрудникам наиболее пострадавших фирм и предприятий северный МРОТ. Сейчас эту меру поддержки власти решили продлить - выплата субсидий на оплату труда будет идти до 31 июля.

- Раньше финансовая поддержка представителей малого и среднего бизнеса на выплату зарплат в размере северного МРОТ была единовременной. По итогам онлайн-встречи губернатора Андрея Чибиса с представителями фитнес-индустрии в этот пункт внесли изменения: теперь получить субсидию на зарплату на себя и на сотрудников предприниматели могут повторно. Это касается тех сфер, где бизнес не возобновил работу на 1 июня. Постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Для получения экономической поддержки предприниматели оставляют заявку в НКМ «ФОРМАП», после чего им перечисляется северный минимальный размер оплаты труда — 27 899 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области увеличили минимальное пособие по безработице в три раза. Выплаты вырастут до 4500 рублей для северян с детьми (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU