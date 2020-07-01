2020-07-01T14:58:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области до 31 июля продлили меры поддержки для бизнеса

Пострадавшим в период пандемии предпринимателям продолжат начислять северный МРОТ
Наталья ЛОБАНОВА
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Предпринимателям продолжат выплачивать 27 899 рублей. Фото: правительство МОПредпринимателям продолжат выплачивать 27 899 рублей. Фото: правительство МО
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Коронавирус и всеобщая самоизоляция доставили немало хлопот малому и среднему бизнесу Мурманской области. Чтобы помочь предпринимателям, правительство региона с апреля выплачивает сотрудникам наиболее пострадавших фирм и предприятий северный МРОТ. Сейчас эту меру поддержки власти решили продлить - выплата субсидий на оплату труда будет идти до 31 июля.

- Раньше финансовая поддержка представителей малого и среднего бизнеса на выплату зарплат в размере северного МРОТ была единовременной. По итогам онлайн-встречи губернатора Андрея Чибиса с представителями фитнес-индустрии в этот пункт внесли изменения: теперь получить субсидию на зарплату на себя и на сотрудников предприниматели могут повторно. Это касается тех сфер, где бизнес не возобновил работу на 1 июня. Постановление подписано губернатором Андреем Чибисом, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Для получения экономической поддержки предприниматели оставляют заявку в НКМ «ФОРМАП», после чего им перечисляется северный минимальный размер оплаты труда — 27 899 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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