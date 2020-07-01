Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: В Мурманской детской клинической больнице обнаружили коронавирус

1 Июль 2020 2020-07-01T12:45:27+03:00

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Еще одно медучреждение Мурманской области пало под натиском коронавируса. Болезнь во время плановой проверки обнаружили у сотрудников Мурманской детской клинической больницы.

- Больница работает в штатном режиме, за исключением оказания плановой медицинской помощи по профилям «детская хирургия» и «оториноларингология». Экстренная и неотложная медицинская помощь в учреждении оказывается в полном объеме. Проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Ранее несколько отделений Мурманской областной больницы были закрыты из-за COVID-19, а после медицинское учреждение приостановило плановую госпитализацию. К счастью, уже открыт областной перинатальный центр, который не принимал и не выписывал рожениц, так как у медперсонала оказались положительные тесты на коронавирус. Ранее на карантин закрывали поликлинику и несколько отделений больницы в Апатитах.

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