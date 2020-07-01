2020-07-01T12:29:55+03:00
Общество

Годовщина пожара на глубоководном аппарате АС-31 в Баренцевом море

1 июля 2019 года погибли 14 моряков-подводников
Ника СВЕТЛОВА
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1 июля 2019 года погибли 14 членов экипажа АС-31. Фото: ТАСС1 июля 2019 года погибли 14 членов экипажа АС-31. Фото: ТАСС
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Сегодня годовщина трагедии, случившейся 1 июля 2019 года в Баренцевом море: во время выполнения задач на глубоководном аппарате АС-31 произошел пожар в аккумуляторном отсеке.

На подлодке есть ядерная энергетическая установка, но благодаря действиям экипажа ее взрыва удалось избежать. Героев наградили посмертно. Похоронили военнослужащих в Санкт-Петербурге, а в Петергофе их именами хотят назвать улицы.

В ноябре прошлого года в Оленьей Губе открыли на стене школы №280 мемориальную доску Герою России Денису Опарину, погибшему 1 июля. Капитан первого ранга родился и учился в этом населенном пункте. Там же на территории воинской части появился мемориал.

В этот скорбный день родственники преждевременно ушедших героев вспоминают их. "Комсомольская правда"-Мурманск" выражает соболезнование всем близких экипажа АС-31.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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