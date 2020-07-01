В Мурманске ищут 45-летнюю женщину, которая ушла из дома

1 Июль 2020 2020-07-01T13:58:35+03:00

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Не успевают в Мурманской области найти одного человека, как тут же пропадает другой. Так, в заполярной столице повсюду ищут 45-летнюю Наталью Жеребову. 27 июня женщина ушла из дома, расположенного по адресу улица Халатина, дом 8, и с тех пор ее местонахождение не известно. Остается только гадать, где же она пропадает и надеяться, что не случилось ничего плохого.

О приметах северянки и о том, во что она была одета - не уточняется.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102, 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92. Звонки принимаются круглосуточно.

Напомним: в Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек рано утром ушел из гостей и не дошел до дома. Смерть его следователи признали не криминальной.

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