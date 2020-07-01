Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 30 июня 2020 года составило 16 человек

1 Июль 2020 2020-07-01T10:46:20+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 1 июля 2020 года

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В Мурманской области увеличилось число жертв коронавируса. Оперативный штаб при правительстве региона сообщил о смерти 90-летней пациентки, у которой был подтвержденный диагноз на COVID-19 и двусторонняя пневмония.

- 90-летняя пенсионерка находилась на лечении в областной больнице им. Баяндина с 14 июня. Пациентке был проведен тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого она была переведена в инфекционное отделение. Пациентка переносила болезнь в тяжелой форме, находилась на искусственной вентиляции легких. Женщина имела сопутствующие заболевания. Несмотря на проводимую интенсивную терапию в условиях реанимации и усилия врачей, пациентка скончалась. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

30 июня оперативный штаб сообщил о смерти еще двух ковидных пациентов. Общее число жертв коронавируса в Мурманской области - 16 человек.

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