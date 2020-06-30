2020-06-30T17:39:39+03:00
Происшествия

Подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Мурманске на проспекте Кольский

На перекрестке столкнулись маршрутка и Volkswagen Polo
Наталья ЛОБАНОВА
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Пострадавших оказалось четыре, а не пять. Фото: "ДТП ЧП Мурманск"Пострадавших оказалось четыре, а не пять. Фото: "ДТП ЧП Мурманск"
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Стали известны подробности серьезного ДТП, в котором пострадали четыре человека. Напомним, утром 30 июня маршрутка №51 столкнулась с Volkswagen Polo на перекрестке проспект Кольский - улица Пономарева в Мурманске. Сообщалось, что в результате аварии пострадали пять человек, но на одного оказалось меньше.

- Водитель легкового авто, 39-летняя женщина, госпитализирована с различными травмами в медицинское учреждение. Пассажиры маршрутки, 27-летняя и 29-летняя девушки, а также 43-летний мужчина обслужены амбулаторно. Четвертый пассажир из маршрутного такси был осмотрен медиками, ему помощь не потребовалась. В настоящее время - четыре пострадавших, - сообщила начальник пресс-служба УМВД по Мурманской области Валерия Филлипова.

Напомним: в Мурманске произошло смертельное ДТП с участием одной машины. Водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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