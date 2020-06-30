2020-06-30T17:45:28+03:00
Происшествия

Жителю Кандалакши назначили штраф в 100 тысяч рублей за удар в лицо полицейскому

Пьяному мужчине не понравилось, что его задержали
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Северянин полностью признал свою вину.Северянин полностью признал свою вину.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

50-летнему кандалакшанину дорого обошелся удар по лицу. Мужчина в пылу гнева полез в драку с полицейским, что, разумеется, ничем хорошим не закончилось.

Так, следствием и судом установлено, что ночью 3 мая северянина, который угрожал местной жительнице, доставили в отделение полиции. Тот, будучи подшофе, был недоволен задержанием и ударил одного из стражей порядка кулаком в лицо. Противоправные действия злоумышленника пресекли на месте.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 50-летнего жителя Кандалакши. Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

В ходе расследования уголовного дела, а также на судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Приговором суда ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске молодой человек закидал полицейских оладушками. Теперь северянину грозит год исправительных работ (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Кандалакши назначили штраф в 100 тысяч рублей за удар в лицо полицейскому
Подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Мурманске на проспекте Кольский
В Кольском заливе недалеко от мурманского судоремонтного завода нашли тело мужчины
В центре Мурманска водители мусоровозов устроили протест
Какой роддом принимает беременных в Мурманске
В Мурманске маршрутка столкнулась с Volkswagen Polo, в ДТП пострадали 5 человек
Кандидатуру Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области согласовали на федеральном уровне
Доходы в бюджет Мурманской области от налога на доходы вахтовиков из Белокаменки составили почти 2 миллиарда рублей
В Мурманской области создадут кооператив, который будет принимать улов у рыбаков-любителей
Андрей Чибис прокомментировал многомиллионные премии в правительстве Мурманской области
Губернатор Мурманской области объяснил появление новых дорогих машин в автопарке регионального правительства
На улице Достоевского в Мурманске мужчина на прогулке нашел останки человека
Андрей Чибис: "Я сделаю все, чтобы этот год стал без асфальта в снег"
Прокуратура выявила нарушения СанПиН в мурманском доме престарелых
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 30 июня 2020 года составило 15 человек
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Врачи шли в красную зону героически, как экипажи на подлодку"
Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "Был риск настоящей катастрофы, было очень страшно"
Погода в Мурманской области 30 июня 2020 года: воздуха прогреется до +23