Жителю Кандалакши назначили штраф в 100 тысяч рублей за удар в лицо полицейскому

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:45:28+03:00

Пьяному мужчине не понравилось, что его задержали

Изменить размер текста: A A

50-летнему кандалакшанину дорого обошелся удар по лицу. Мужчина в пылу гнева полез в драку с полицейским, что, разумеется, ничем хорошим не закончилось.

Так, следствием и судом установлено, что ночью 3 мая северянина, который угрожал местной жительнице, доставили в отделение полиции. Тот, будучи подшофе, был недоволен задержанием и ударил одного из стражей порядка кулаком в лицо. Противоправные действия злоумышленника пресекли на месте.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 50-летнего жителя Кандалакши. Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

В ходе расследования уголовного дела, а также на судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Приговором суда ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске молодой человек закидал полицейских оладушками. Теперь северянину грозит год исправительных работ (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU