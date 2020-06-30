В Кольском заливе недалеко от мурманского судоремонтного завода нашли тело мужчины
В последнее время в Мурманской области то и дело находят тела утонувших людей. Так, в водах Кольского залива неподалеку от мурманского судоремонтного завода обнаружили труп 58-летнего мужчины. И, похоже, что криминал в его смерти замешан не был.
- Тело пожилого человека находилось на расстоянии 15-20 метров от понтонов в воде. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас ведется расследование, обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили "КП" в пресс-службе Следственного управления СКР на транспорте по Северо-Западу.
Следователи уточнили, что родственники погибшего найдены, его личность опознана. Был ли мужчина жителем Мурманска, не уточняется.
Напомним: в Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек рано утром ушел из гостей и не дошел до дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На улице Достоевского в Мурманске мужчина на прогулке нашел останки человека. Скелетированное тело пролежало у скалы около года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU