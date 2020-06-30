В Кольском заливе недалеко от мурманского судоремонтного завода нашли тело мужчины

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:59:02+03:00

Северянина обнаружили примерно в 20 метрах от понтонов в воде

Изменить размер текста: A A

В последнее время в Мурманской области то и дело находят тела утонувших людей. Так, в водах Кольского залива неподалеку от мурманского судоремонтного завода обнаружили труп 58-летнего мужчины. И, похоже, что криминал в его смерти замешан не был.

- Тело пожилого человека находилось на расстоянии 15-20 метров от понтонов в воде. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас ведется расследование, обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили "КП" в пресс-службе Следственного управления СКР на транспорте по Северо-Западу.

Следователи уточнили, что родственники погибшего найдены, его личность опознана. Был ли мужчина жителем Мурманска, не уточняется.

Напомним: в Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек рано утром ушел из гостей и не дошел до дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Достоевского в Мурманске мужчина на прогулке нашел останки человека. Скелетированное тело пролежало у скалы около года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU