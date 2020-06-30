2020-06-30T16:59:02+03:00
Происшествия

В Кольском заливе недалеко от мурманского судоремонтного завода нашли тело мужчины

Северянина обнаружили примерно в 20 метрах от понтонов в воде
Наталья ЛОБАНОВА
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Мужчину опознали, его родственников нашли.Мужчину опознали, его родственников нашли.Фото: Олег ФИЛОНОК
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В последнее время в Мурманской области то и дело находят тела утонувших людей. Так, в водах Кольского залива неподалеку от мурманского судоремонтного завода обнаружили труп 58-летнего мужчины. И, похоже, что криминал в его смерти замешан не был.

- Тело пожилого человека находилось на расстоянии 15-20 метров от понтонов в воде. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Сейчас ведется расследование, обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили "КП" в пресс-службе Следственного управления СКР на транспорте по Северо-Западу.

Следователи уточнили, что родственники погибшего найдены, его личность опознана. Был ли мужчина жителем Мурманска, не уточняется.

Напомним: в Мурманске в реке Роста нашли тело пропавшего в феврале 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек рано утром ушел из гостей и не дошел до дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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