2020-06-30T16:29:19+03:00
Общество

В центре Мурманска водители мусоровозов устроили протест

Машины компании "Орко-инвест" выстроились в ряд и сигналили на всю улицу [видео]
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Работники компании пытаются добиться помощи у властей. Фото: vk.com/arctic51Работники компании пытаются добиться помощи у властей. Фото: vk.com/arctic51
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Днем 30 июня в центре Мурманска было очень шумно - водители мусоровозов, которые работают в компании "Орко-инвест", устроили протест на улице Воровского, неподалеку от областной Думы. Митингующие сигналили из машин, на которые приклеили плакаты с надписью "Отбирают работу!", призывая таким образом обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Как известно, региональный оператор АО "Управление отходами" разорвал контракт с фирмой "Орко-инвест", которая занималась вывозом мусора и взял ответственность за транспортировку отходов на себя.

- Только за последний календарный месяц компания «Орко-инвест» нарушила график вывоза отходов суммарно более, чем на 30 часов. Но особенно много жалоб было в зимний период. В итоге, было принято решение о расторжении договорных отношений с этим мусороперевозчиком, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области.

Так что теперь оставшиеся без работы сотрудники компании бунтуют и просят помощи у властей.

Сотрудники "Орко-инвест" митингуют на улицах Мурманска.Автор: vk.com/i.murmansk

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ИСТОЧНИК KP.RU

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