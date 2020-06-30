В центре Мурманска водители мусоровозов устроили протест

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:29:19+03:00

Машины компании "Орко-инвест" выстроились в ряд и сигналили на всю улицу [видео]

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Днем 30 июня в центре Мурманска было очень шумно - водители мусоровозов, которые работают в компании "Орко-инвест", устроили протест на улице Воровского, неподалеку от областной Думы. Митингующие сигналили из машин, на которые приклеили плакаты с надписью "Отбирают работу!", призывая таким образом обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Как известно, региональный оператор АО "Управление отходами" разорвал контракт с фирмой "Орко-инвест", которая занималась вывозом мусора и взял ответственность за транспортировку отходов на себя.

- Только за последний календарный месяц компания «Орко-инвест» нарушила график вывоза отходов суммарно более, чем на 30 часов. Но особенно много жалоб было в зимний период. В итоге, было принято решение о расторжении договорных отношений с этим мусороперевозчиком, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО в Мурманской области.

Так что теперь оставшиеся без работы сотрудники компании бунтуют и просят помощи у властей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/787891" frameborder="0"></iframe> Сотрудники "Орко-инвест" митингуют на улицах Мурманска.Автор: vk.com/i.murmansk

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