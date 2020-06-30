В Мурманске маршрутка столкнулась с Volkswagen Polo, в ДТП пострадали 5 человек

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:33:25+03:00

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Утро 30 июня в Мурманске ознаменовалось серьезным ДТП, которое произошло на Кольском проспекте. Участниками аварии стала иномарка и маршрутка №51. Как отмечают очевидцы, последняя ехала с большой скоростью. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

- На перекрестке проспект Кольский - улица Пономарева около 09.30 произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля Volkswagen Polo. Маршрутка двигалась с юга на север, а водитель иномарки выезжал с улицы Пономарева. В результате ДТП пострадали пять человек, четверо из них находились в такси, а один - водитель легкового авто, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Напомним: в Мурманске водитель Mitsubishi сбил девушку на "зебре". Пострадавшую северянку госпитализировали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU