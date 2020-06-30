2020-06-30T14:04:11+03:00
Общество

Доходы в бюджет Мурманской области от налога на доходы вахтовиков из Белокаменки составили почти 2 миллиарда рублей

Губернатор Андрей Чибис рассказал о новых рабочих местах в регионе
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Приезжие специалисты платят налог с зарплаты в бюджет Мурманской области. Фото: правительство Мурманской областиПриезжие специалисты платят налог с зарплаты в бюджет Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Отток населения - это одна из главных проблем в регионе, которую хотят решить в правительстве Мурманской области. В 2019 году из Заполярье уехало меньше человек, чем в 2018-м, однако в планах не только остановить это, но и добиться, чтобы к нам приезжало больше человек.

Как отметил губернатор Андрей Чибис во время своего выступления в облдуме с годовым докладом, крупные компании создают в регионе тысячи рабочих мест (например, в рамках ТОР "Столица Арктики").

- Вижу немой вопрос про рабочие места: для кого они создаются - для приезжих или наших жителей. Мы делаем все, чтобы они были для наших. Но невозможно просто прописать это, надо, чтобы у нас готовили высококлассных специалистов. Образование – ключевой фактор - живем здесь и работаем или уезжаем. Многие специалисты, прежде чем переезжать к нам, спрашивают, а где будут учиться их дети, - рассказал Андрей Чибис.

Он уточнил, что сейчас удалось добиться, что все приезжающие специалисты, в том числе вахтовики из Белокаменки, платят налог с зарплаты в бюджет области. За прошлый год НДФЛ составил 2 миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области объяснил появление новых дорогих машин в автопарке регионального правительства. Андрей Чибис объяснил, что обновление автопарка необходимо (Подробности)

Андрей Чибис: "Я сделаю все, чтобы этот год стал без асфальта в снег". Губернатор Мурманской области рассказал о дорожных работах (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Врачи шли в красную зону героически, как экипажи на подлодку". Андрей Чибис - об антикризисном плане в здравоохранении Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какой роддом принимает беременных в Мурманске
В Мурманске маршрутка столкнулась с Volkswagen Polo, в ДТП пострадали 5 человек
Кандидатуру Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области согласовали на федеральном уровне
Доходы в бюджет Мурманской области от налога на доходы вахтовиков из Белокаменки составили почти 2 миллиарда рублей
В Мурманской области создадут кооператив, который будет принимать улов у рыбаков-любителей
Андрей Чибис прокомментировал многомиллионные премии в правительстве Мурманской области
Губернатор Мурманской области объяснил появление новых дорогих машин в автопарке регионального правительства
На улице Достоевского в Мурманске мужчина на прогулке нашел останки человека
Андрей Чибис: "Я сделаю все, чтобы этот год стал без асфальта в снег"
Прокуратура выявила нарушения СанПиН в мурманском доме престарелых
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 30 июня 2020 года составило 15 человек
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Врачи шли в красную зону героически, как экипажи на подлодку"
Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "Был риск настоящей катастрофы, было очень страшно"
Погода в Мурманской области 30 июня 2020 года: воздуха прогреется до +23