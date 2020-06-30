Доходы в бюджет Мурманской области от налога на доходы вахтовиков из Белокаменки составили почти 2 миллиарда рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:04:11+03:00

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Отток населения - это одна из главных проблем в регионе, которую хотят решить в правительстве Мурманской области. В 2019 году из Заполярье уехало меньше человек, чем в 2018-м, однако в планах не только остановить это, но и добиться, чтобы к нам приезжало больше человек.

Как отметил губернатор Андрей Чибис во время своего выступления в облдуме с годовым докладом, крупные компании создают в регионе тысячи рабочих мест (например, в рамках ТОР "Столица Арктики").

- Вижу немой вопрос про рабочие места: для кого они создаются - для приезжих или наших жителей. Мы делаем все, чтобы они были для наших. Но невозможно просто прописать это, надо, чтобы у нас готовили высококлассных специалистов. Образование – ключевой фактор - живем здесь и работаем или уезжаем. Многие специалисты, прежде чем переезжать к нам, спрашивают, а где будут учиться их дети, - рассказал Андрей Чибис.

Он уточнил, что сейчас удалось добиться, что все приезжающие специалисты, в том числе вахтовики из Белокаменки, платят налог с зарплаты в бюджет области. За прошлый год НДФЛ составил 2 миллиарда рублей.

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