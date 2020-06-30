В Мурманской области создадут кооператив, который будет принимать улов у рыбаков-любителей

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:02:39+03:00

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30 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил в облдуме с традиционным годовым докладом. Одним из пунктов выступления стала рыбная отрасль.

Среди достижений за2019 год - сохранение исторического принципа распределения квот, сокращение сроков оформления рыбопромысловых судов в порту Мурманск.

- Мы всего были городом рыбаков. Это не только эмоциональная, но и историческая составляющая. Благодаря рыбакам нам удалось создать проект "Наша рыба". Если бы не их добрая воля продавать рыбу по себестоимости, он бы не получился. На федеральном уровне поддержан любительский ров краба, сейчас идет процесс формирования краболовных участков, - сообщил губернатор.

Также в работе продажа улова рыбаками-любителями. Как отметил Андрей Чибис, в области будет создан кооператив, который будет выкупать улов и создаст государственный спрос на рыбу.

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