Губернатор Мурманской области объяснил появление новых дорогих машин в автопарке регионального правительства

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:10:12+03:00

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30 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил о с отчетом о проделанной за год работе перед депутатами регионального парламента. Но народных избранников интересовали не только данные в докладе.

Представитель "Справедливой России" Александр Макаревич спросил главу региона о том, откуда в автопарке взялись две новые иномарки - Mercedes Benz и Lexus, и почему о них нет официальной информации - на сайте госзакупок автомобили не проходили.

- В прошлом году вы отменили закупку новых машин, чтобы направить деньги на закупку нового оборудования в Кандалакшскую ЦРБ, А сейчас появились два дорогих автомобиля, сведения о которых вы не хотите раскрывать, - выступил Александр Макаревич.

Губернатор отметил, что автопарк областного правительства нуждается в обновление: многие машины уже имеют пробег более 300 тысяч километров.

- Мы ни копейки бюджетных денег не потратили на покупку новых автомобилей. Моя позиция, что бюджетные деньги должны идти на медицинское оборудование, сохраняется. Мы ищем варианты оптимизировать издержки на такие расходы, как служебный транспорт. Нам рано или поздно придется обновлять его. Эти автомобили, о которых идет речь, были безвозмездно переданы друзьями- компаниями нашего региона. Причем никакого отношения к бюджетным заказам они не имеют. Состояние нашего автопарка сейчас не позволяет даже встретить федеральных гостей, - ответил Андрей Чибис.

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