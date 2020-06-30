2020-06-30T12:15:37+03:00
Общество

Андрей Чибис: "Я сделаю все, чтобы этот год стал без асфальта в снег"

Губернатор Мурманской области рассказал о дорожных работах
Мария ПАШЕНКОВА
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Заполярье в прошлом году было признано регионом-лидером нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: правительство Мурманской областиЗаполярье в прошлом году было признано регионом-лидером нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: правительство Мурманской области
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30 июня состоялся отчет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о проделанной за год работе перед депутатами регионального парламента. Отдельное внимание глава Заполярья уделил состоянию дорог.

За последний год в Мурманской области были отремонтированы 40 дорог - более 88 километров, состоялся капремонт участка Умба-Варзуга, начата реконструкция автоподъезда к Териберке. На 70% увеличен плановый ремонт за счет того, что были сдвинуты сроки контрактования.

Появились 11 новых межмуниципальных маршрутов, а с 1 января 2021 года перевозки будут организованы на уровне региона, благодаря чему местные бюджеты получат дополнительные 550 миллионов рублей.

Заполярье в прошлом году было признано регионом-лидером нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но работы и проблем еще много. В том числе насущные ямы и ремонт не в сезон.

- Я сделаю все, чтобы этот год стал без асфальта в снег, - пообещал парламентариям Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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