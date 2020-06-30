2020-06-30T11:52:45+03:00
Общество

Прокуратура выявила нарушения СанПиН в мурманском доме престарелых

В учреждении не соблюдалось меню и игнорировались правила хранения продуктов
Наталья ЛОБАНОВА
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Директору соцучреждения внесли представление.Директору соцучреждения внесли представление.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Этим летом дом престарелых в Мурманске оказался в центре внимания. Напомним: после сообщения в соцсетях от проживающей там старушки, которая жаловалась на плохое питание, в учреждение пришли сотрудники прокуратуры. Как до этого выяснила "КП", с едой в организации все хорошо - никого голодом не морят, а остальные жильцы довольны. Это подтвердили и в надзорном ведомстве.

- В ходе проверки опрошены постояльцы дома престарелых, сообщившие, что жалоб на обслуживание и питание не имеется. Это подтверждается и записями в книге отзывов. В учреждении организовано пятиразовое питание, в том числе диабетическое. На складе остаточное количество различных продуктов хорошего качества. Таким образом, доводы о плохом качестве пищи не нашли подтверждения, - сообщили в прокуратуре Октябрьского округа Мурманска.

Однако были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, семидневное меню учреждения фактически не соблюдается – продукты и блюда заменяются на иные. В день проверки суточный запас продуктов на следующий день отсутствовал, что ставит под сомнение возможность соблюдения запланированного меню. Кроме того, не соблюдены правила товарного соседства и температурного режима при хранении продуктов, нормы по обработке посуды, хранению пищевых отходов.

Для устранения нарушений в адрес руководителя дома престарелых внесено представление. В отношении сотрудников, допустивших нарушения СанПиНа, вынесены постановления о привлечении к ответственности по статье 6.6 КоАП РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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