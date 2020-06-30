Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: "Врачи шли в красную зону героически, как экипажи на подлодку"

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:17:41+03:00

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Коронавирус стал серьезным испытанием для Мурманской области и встряской для системы здравоохранения. Но нет худа без добра: благодаря пандемии медицинские учреждения получили дополнительные деньги на развитие и технику.

Напомним, в прошлом году в Мурманской области был утвержден антикризисный план по реанимации здравоохранения. За это время было обновлено оборудование в 27 организациях на сумму 1,67 миллиарда рублей, были поставлены 64 машины скорой помощи. Впервые запущено отделение ранней помощи для детей от 2 месяцев до 4 лет, проведена химиотерапия для онкобольных в Мончегорской ЦРБ. Заработали паллиативная, гериатрическая службы и дежурных администраторов, созданы 12 врачебных и доврачебных кабинетов.

За год в регионе стало на 426 медработников больше, в том числе 149 врачей. У людей в белых халатах появилась возможность приватизировать служебные квартиры, получать землю для строительства или ведения хозяйства. 30 медработников улучшили жилищные условия за счет компенсаций, 70 врачей получили подъемные по полмиллиона.

- Из-за коронавируса другие болезни никуда не делись. На медработников, работающих не с ковидными больными, легла двойная и даже тройная нагрузка. Я видел глаза тех, кто зашел на 40-дневную вахту в красную зону, как с болью они говорили о тех, кого спасти не удалось. Видишь, насколько наши медработники, в том числе студенты, которые сознательно туда пошли, трепетно относятся к пациентам. Медработники шли на работу героически, как экипажи на подводную лодка: тогда еще не было объявлено о дополнительных выплатах, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время отчета о работе за год в облдуме.

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