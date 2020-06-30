2020-06-30T10:41:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о коронавирусе: "Был риск настоящей катастрофы, было очень страшно"

Андрей Чибис рассказал о борьбе с коронавирусом в Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области предотвратили катастрофу из-за коронавируса. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис сообщил, что в Мурманской области предотвратили катастрофу из-за коронавируса. Фото: правительство Мурманской области
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30 июня губернатор Мурманской области выступил с отчетом о проделанной работе за год. Свое выступление Андрей Чибис начал с ситуации с коронавирусом.

- В Белокаменке крупнейшая площадка почти с 12 тысячами рабочих могла стать точкой настоящей катастрофы. Занимаясь локализацией очага в Апатитах и Кировске, мы понимали и прогнозировали, что следующей точкой, которая может взорваться, станет Белокаменка. Начали тестирование и выявили риски. Мы стали пионерами в решении такого рода кризисных ситуаций и угроз. Не скрою, иногда был о страшно, но это пример для гордости нашей команды, - сообщил Андрей Чибис. - Наша борьба не закончена. К сожалению, наш климат благоприятен для распространения болезни из-за высокой влажности и низких температур.

Большую помощь оказали крупные компании, работающие в регионе, которые инвестировали в борьбу с COVID-19 более 800 миллионов рублей. Мурманской области удалось достичь успехов: если по стране процент смертности от коронавируса 1,43, то в нашем регионе - 0,26%, процент выздоровевших - 70,3% в регионе против 62,9% по России.

Мурманская область на 100% обеспечена медработниками, работающими с ковидными больными, для больниц купили 65 аппаратов ИВЛ1 ЭКСМО, в 2,5 раза требуемого создано специальных коек.

- Некоторые задачи решали вручную, приходилось перехватывать розетки с заводов, этим занимался и я, и полпред по федеральному округу, - рассказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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