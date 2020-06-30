Погода в Мурманской области 30 июня 2020 года: воздуха прогреется до +23

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:08:23+03:00

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В последнее время погода не очень хочет радовать северян, и даже на выходных прохладно и дождливо. Тем не менее, днем 30 июня в Мурманской области станет теплее. Хотя захватить с собой зонтик все равно придется.

- 30 июня в кольском крае будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный. Ветер восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +12 +17 градусов, на юге и в центральных районах до +23, - сообщили в мурманском гидрометцентре. - В ближайшие дни, 31 июня и 1 июля, Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, а средняя температура воздуха будет на 1-4 градуса выше климатической нормы.

Как отмечают в паблике "Погода в Мурманске", вторая половина недели точно будет менее дождливой, но также может стать более прохладной из-за вероятности разворота ветра на северные направления.

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ИСТОЧНИК KP.RU