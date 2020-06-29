Безымянные улицы Петергофа назвали в честь погибших в Североморске моряков

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:02:31+03:00

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Шесть ранее безымянных проездов в Санкт-Петербурге получили названия в честь моряков, погибших в Баренцевом море. Постановление об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

- Безымянным проездам в Петродворцовом районе (Петергоф) присвоены наименования: улица Андрея Воскресенского, улица Дениса Долонского, улица Дениса Опарина, улица Дмитрия Соловьева, улица Константина Сомова и улица Николая Филина, - сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Тем же документом утверждены названия проездов и иных объектов в некоторых других районах Петербурга. Так, проезд в Осиновой Роще получил название Внешний переулок. Сквер на проспекте Стачек будет называться Ленинградским. Мост через реку Оккервиль стал Гранитным.

Напомним: 1 июля 2019 года пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате "Лошарик" в Североморске унес жизни 14 человек, семь из них были капитанами первого ранга, а двое - Герои России.

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