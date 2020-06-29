2020-06-29T17:53:37+03:00
Происшествия

Жительница Апатитов забыла, что у нее есть дети, и задолжала по алиментам 200 тысяч рублей

Женщине грозит до одного года лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянке назначили 6 месяцев исправительных работ, но это не помогло.Северянке назначили 6 месяцев исправительных работ, но это не помогло.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Апатитов совсем не хотела платить алименты на содержание своих четверых детей. За неуплату алиментов больше двух месяцев ее привлекли к административной ответственности по части 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако гасить задолженность она не собиралась. Поэтому в отношении северянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. На допросе выяснилось, что женщина вообще забыла, что она когда-то кого-то рожала.

- Апатитчанка не смогла вспомнить ни количества рожденных ею детей, ни дат их рождения, так как сразу отказалась от них. По приговору суда за уклонение от уплаты алиментов ей назначили шесть месяцев исправительных работ, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Тем не менее "уголовка" никак не повлияла на женщину - долги так и остались копиться. На местную жительницу вновь завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, которое направили в суд. Северянке может грозить до одного года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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