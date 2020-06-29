2020-06-29T17:03:09+03:00
Происшествия

Жительницу Мурманска осудили за контрабанду препарата для набора мышечной массы

Женщина знала, что медикамент нельзя ввозить в Россию
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Жительницу Мурманска осудили за контрабанду препарата для набора мышечной массы.Жительницу Мурманска осудили за контрабанду препарата для набора мышечной массы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Два года условно с испытательным сроком в два года получила жительница Мурманска за то, что хотела провезти в феврале через границу запрещенные препараты - средство для набора мышечной массы Turinadrol-10, содержащее в своем составе сильнодействующее вещество дегидрохлорметилтестостерон, а также препарат для набора мышечной массы Boldenone Deport 10 ml, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество 1-тестостерон в виде сложного эфира его изомера (тестостерона пропионата).

- При этом подсудимая достоверно знала о наличии в вышеуказанных препаратах сильнодействующих веществ, а также о их запрете к перемещению через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза, - сообщает пресс-служба Первомайского суда Мурманска.

Когда в феврале мурманчанка не смогла ввезти Turinadrol-10, она попробовала заказать его по почте. Препарат весом 30 г она получила и незаконно хранила дома.

Северянка еще может обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Мурманска оштрафовали за два килограмма картофеля из Финляндии. Мужчина не знал, что ввозит подкарантинную продукцию (Подробности)

В министерстве культуры Мурманской области прокомментировали скандал с вывозом экспонатов краеведческого музея за границу. Вещи военных лет задержали на КПП "Борисоглебск" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безымянные улицы Петергофа назвали в честь погибших в Североморске моряков
Жительница Апатитов забыла, что у нее есть дети, и задолжала по алиментам 200 тысяч рублей
Жительницу Мурманска осудили за контрабанду препарата для набора мышечной массы
В Карелии с поездов сняли двух пьяных жителей Мурманской области
Ремонт теплосетей в Мурманске летом 2020 года: какие дороги будут закрыты
Мурманская область вошла в пятерку регионов по доступности цен на жилье
Министр здравоохранения Мурманской области назвал препараты для профилактики коронавируса
Жителя Умбы осудили за жестокое убийство щенков
В Мурманской области за первый месяц лета 2020 года случилось больше лесных пожаров, чем в 2019-м
Министр здравоохранения Мурманской области: "Рост числа заболевших коронавирусом - последствия праздников в компаниях"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе 30 тяжелых пациентов и четыре человека в крайне тяжелом состоянии
В Мурманской области пошли первые грибы
В Кировске на горнолыжном курорте откроют уникальный ресторан с панорамным видом на Хибины
Жительница Апатитов лишилась 50 тысяч рублей, когда захотела прибавку к пенсии
В Умбе пожарные тушили баню
1 июля общественный транспорт Мурманска изменит график движения
На Верхнетуломском водохранилище спасают людей, оказавшихся в лодке с течью
В Апатитах муж облил жену растворителем и поджег
День молодежи в Мурманской области пройдет онлайн