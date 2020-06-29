Жительницу Мурманска осудили за контрабанду препарата для набора мышечной массы
Два года условно с испытательным сроком в два года получила жительница Мурманска за то, что хотела провезти в феврале через границу запрещенные препараты - средство для набора мышечной массы Turinadrol-10, содержащее в своем составе сильнодействующее вещество дегидрохлорметилтестостерон, а также препарат для набора мышечной массы Boldenone Deport 10 ml, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество 1-тестостерон в виде сложного эфира его изомера (тестостерона пропионата).
- При этом подсудимая достоверно знала о наличии в вышеуказанных препаратах сильнодействующих веществ, а также о их запрете к перемещению через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза, - сообщает пресс-служба Первомайского суда Мурманска.
Когда в феврале мурманчанка не смогла ввезти Turinadrol-10, она попробовала заказать его по почте. Препарат весом 30 г она получила и незаконно хранила дома.
Северянка еще может обжаловать приговор.
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