В Карелии с поездов сняли двух пьяных жителей Мурманской области
Жители Мурманской области дебоширят в путешествиях по железной дороге. Так, одного из заполярных пассажиров, который был подшофе, сняли в Петрозаводске с поезда "Мурманск - Санкт-Петербург". 39-летний северянин игнорировал требования поездной бригады.
Второй неугомонный пассажир ехал в поезде «Мурманск-Вологда» - на станции Кемь транспортные полицейские задержали 33-летнюю жительницу Мурманской области, которая была пьяна. На поведение нарушительницы также поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.
- В отношении северян составили административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Им грозит административный арест до 15 суток, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
Кроме того, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности жителей Мурманской области, которые курили в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Вологды, Москвы и Северной столицы.
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