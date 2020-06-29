2020-06-29T14:31:16+03:00
Происшествия

В Карелии с поездов сняли двух пьяных жителей Мурманской области

Северным пассажирам грозит арест до 15 суток
Наталья ЛОБАНОВА
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На дебоширов пришлось вызывать сотрудников полиции.На дебоширов пришлось вызывать сотрудников полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Мурманской области дебоширят в путешествиях по железной дороге. Так, одного из заполярных пассажиров, который был подшофе, сняли в Петрозаводске с поезда "Мурманск - Санкт-Петербург". 39-летний северянин игнорировал требования поездной бригады.

Второй неугомонный пассажир ехал в поезде «Мурманск-Вологда» - на станции Кемь транспортные полицейские задержали 33-летнюю жительницу Мурманской области, которая была пьяна. На поведение нарушительницы также поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

- В отношении северян составили административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Им грозит административный арест до 15 суток, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Кроме того, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности жителей Мурманской области, которые курили в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Вологды, Москвы и Северной столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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