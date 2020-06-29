Мурманская область вошла в пятерку регионов по доступности цен на жилье

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:22:28+03:00

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Оказалось, что купить квартиру в Мурманской области не так уж и сложно, если уметь копить. По крайней мере, такие выводы можно сделать из исследования экспертов "РИА Новости". Издание составило рейтинг российских регионов, показав, в каких уголках нашей страны проще всего приобрести жилье. Кольский край в этом списке оказался на пятом месте.

- Минимальное число лет, необходимых семье из Мурманской области, чтобы накопить на квартиру в 2020 году, - 3 года 2 месяца. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в заполярном регионе составляет 3 миллиона рублей, - отмечается в исследовании.

В самом выигрышном положении оказались жители Магаданской области: чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса всего на 1 год 7 месяцев, А вот хуже всего с приобретением жилья в Севастополе - для этого понадобится свыше 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU