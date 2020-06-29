2020-06-29T15:22:28+03:00
Общество

Мурманская область вошла в пятерку регионов по доступности цен на жилье

Чтобы купить квартиру, северянам потребуется 3 года 2 месяца
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Купить жилье в Заполярье согласно исследованию - легко!Купить жилье в Заполярье согласно исследованию - легко!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оказалось, что купить квартиру в Мурманской области не так уж и сложно, если уметь копить. По крайней мере, такие выводы можно сделать из исследования экспертов "РИА Новости". Издание составило рейтинг российских регионов, показав, в каких уголках нашей страны проще всего приобрести жилье. Кольский край в этом списке оказался на пятом месте.

- Минимальное число лет, необходимых семье из Мурманской области, чтобы накопить на квартиру в 2020 году, - 3 года 2 месяца. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в заполярном регионе составляет 3 миллиона рублей, - отмечается в исследовании.

В самом выигрышном положении оказались жители Магаданской области: чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса всего на 1 год 7 месяцев, А вот хуже всего с приобретением жилья в Севастополе - для этого понадобится свыше 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область заняла 33 место в рейтинге регионов по уровню пессимизма из-за коронавируса. Больше всего из-за COVID-19 переживают Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Карелии с поездов сняли двух пьяных жителей Мурманской области
Ремонт теплосетей в Мурманске летом 2020 года: какие дороги будут закрыты
Мурманская область вошла в пятерку регионов по доступности цен на жилье
Министр здравоохранения Мурманской области назвал препараты для профилактики коронавируса
Жителя Умбы осудили за жестокое убийство щенков
В Мурманской области за первый месяц лета 2020 года случилось больше лесных пожаров, чем в 2019-м
Министр здравоохранения Мурманской области: "Рост числа заболевших коронавирусом - последствия праздников в компаниях"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе 30 тяжелых пациентов и четыре человека в крайне тяжелом состоянии
В Мурманской области пошли первые грибы
В Кировске на горнолыжном курорте откроют уникальный ресторан с панорамным видом на Хибины
Жительница Апатитов лишилась 50 тысяч рублей, когда захотела прибавку к пенсии
В Умбе пожарные тушили баню
1 июля общественный транспорт Мурманска изменит график движения
На Верхнетуломском водохранилище спасают людей, оказавшихся в лодке с течью
В Апатитах муж облил жену растворителем и поджег
День молодежи в Мурманской области пройдет онлайн