2020-06-29T11:26:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области назвал препараты для профилактики коронавируса

Также северян призывают не забывать про маски и социальную дистанцию
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Для профилактики коронавируса жители Мурманской области могут использовать рекомендованные Минздравом препараты.Для профилактики коронавируса жители Мурманской области могут использовать рекомендованные Минздравом препараты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе выявили 99 новых заболевших коронавирусом, общее число зараженных - 5093 человека.

Ранее в министерстве здравоохранения Заполярья назвали причину роста ковидных пациентов, в том числе в Мурманске (+75 за сутки): это последствия праздников и выходных, проведенных в компаниях и в гостях.

- Призываю северян соблюдать меры предосторожности как в общественных местах, так и на работе. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Также он назвал препараты, которые можно купить в аптеке без рецепта, и которые можно использовать для профилактики коронавируса: это ритонавир и интерферон альма. Но если есть признаки болезни, заниматься самолечением нельзя - надо обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе 30 тяжелых пациентов и четыре человека в крайне тяжелом состоянии. За сутки прирост заболевших коронавирусом в Мурманской области составил 99 человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманская область вошла в пятерку регионов по доступности цен на жилье
Министр здравоохранения Мурманской области назвал препараты для профилактики коронавируса
Жителя Умбы осудили за жестокое убийство щенков
В Мурманской области за первый месяц лета 2020 года случилось больше лесных пожаров, чем в 2019-м
Министр здравоохранения Мурманской области: "Рост числа заболевших коронавирусом - последствия праздников в компаниях"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе 30 тяжелых пациентов и четыре человека в крайне тяжелом состоянии
В Мурманской области пошли первые грибы
В Кировске на горнолыжном курорте откроют уникальный ресторан с панорамным видом на Хибины
Жительница Апатитов лишилась 50 тысяч рублей, когда захотела прибавку к пенсии
В Умбе пожарные тушили баню
1 июля общественный транспорт Мурманска изменит график движения
На Верхнетуломском водохранилище спасают людей, оказавшихся в лодке с течью
В Апатитах муж облил жену растворителем и поджег
День молодежи в Мурманской области пройдет онлайн