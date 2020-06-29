Министр здравоохранения Мурманской области назвал препараты для профилактики коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:26:28+03:00

Также северян призывают не забывать про маски и социальную дистанцию

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По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе выявили 99 новых заболевших коронавирусом, общее число зараженных - 5093 человека.

Ранее в министерстве здравоохранения Заполярья назвали причину роста ковидных пациентов, в том числе в Мурманске (+75 за сутки): это последствия праздников и выходных, проведенных в компаниях и в гостях.

- Призываю северян соблюдать меры предосторожности как в общественных местах, так и на работе. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Также он назвал препараты, которые можно купить в аптеке без рецепта, и которые можно использовать для профилактики коронавируса: это ритонавир и интерферон альма. Но если есть признаки болезни, заниматься самолечением нельзя - надо обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU