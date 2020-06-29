Жителя Умбы осудили за жестокое убийство щенков
Жительнице Умбы не повезло с человеком, которого она попросила умертвить четырех щенков, родившихся от бездомной собаки. Девать потомство было некуда, поэтому северянка обратилась к местному жителю. За 200 рублей тот согласился выполнить ее просьбу. Женщина не стала обсуждать с ним способ умерщвления четвероногих, надеясь, что он будет гуманным. Но не тут то было - мужчина оказался настоящим садистом.
- Житель Умбы, пренебрегая общепризнанными нормами морали и гуманного обращения с животными, применил садистские методы, причинив щенкам физическую боль и длительные страдания. Животные мучительно погибли после нанесенных мужчиной телесных повреждений. Все это происходило в присутствии родившей собаки, - сообщили в прокуратуре Кандалакши.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ " Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, совершенное с применением садистских методов в отношении нескольких животных, повлекшее их гибель".
Кандалакшский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.
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