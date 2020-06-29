Министр здравоохранения Мурманской области: "Рост числа заболевших коронавирусом - последствия праздников в компаниях"
Летом ожидался спад заболеваемости коронавирусом, но в Мурманской области данные оперативного штаба не радуют. От 50 до почти 100 заболевших за сутки, неужели, есть очаги, как это было с Белокаменкой? Кстати, на стройке крупнотоннажных морских сооружений ситуация стабилизировалась.
За последние сутки в регионе выявили 99 новых заболевших, общее число человек с диагнозом COVID-19 - 5093.
- Подавляющее число новых заболевших - семейные контакты. Это последствия праздников в компаниях, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Он призвал северян ответственнее относиться к своему здоровью, соблюдать социальную дистанцию и постараться воздержаться от гостей. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сделал акцент на масочном режиме.
- Я вчера был в одном крупном гипермаркете, пришлось делать замечание работникам, которые на соблюдают масочный режим. Куда смотрит руководство - не понятно. Также посетители не всегда носят маски. В общественном транспорте есть проблемы, - отметил Андрей Чибис.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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