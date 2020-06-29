Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе 30 тяжелых пациентов и четыре человека в крайне тяжелом состоянии

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:40:02+03:00

В Мурманской области продолжают готовиться к ухудшению ситуации с коронавирусом и второй волне. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Мурманской области продолжают готовиться к ухудшению ситуации с коронавирусом и второй волне. Уже сейчас в регионе что ни день, тот от 50 новых заболевших.

По последним данным, сейчас в регионе 5093 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 2700 человек по всему полуострову за исключением Белокаменки. Прирост заболевших за последние сутки - 99 человек.

- 3683 человек уже выздоровели, это больше 70%. Летальных исходов 13, 172 человека - со средней тяжестью течения болезни, 30 тяжелых пациентов, 4 в крайне тяжелом состоянии, пять человек на ИВЛ. 40% пациентов - с внебольничными пневмониями, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В регионе продолжают готовить новые ковидные койки на случай роста числа заболевших. Так, в Мурманской областной больнице скоро откроется еще одно отделение на 140 мест.

В регионе в подведомственных учреждениях минздраву провели более 117 тысяч исследований, всего с учетом платных тестов - 170 тысяч. 744 человека в Мурманской области сейчас находятся на обсервации, 1064 - на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU