Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе 30 тяжелых пациентов и четыре человека в крайне тяжелом состоянии
В Мурманской области продолжают готовиться к ухудшению ситуации с коронавирусом и второй волне. Уже сейчас в регионе что ни день, тот от 50 новых заболевших.
По последним данным, сейчас в регионе 5093 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 2700 человек по всему полуострову за исключением Белокаменки. Прирост заболевших за последние сутки - 99 человек.
- 3683 человек уже выздоровели, это больше 70%. Летальных исходов 13, 172 человека - со средней тяжестью течения болезни, 30 тяжелых пациентов, 4 в крайне тяжелом состоянии, пять человек на ИВЛ. 40% пациентов - с внебольничными пневмониями, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
В регионе продолжают готовить новые ковидные койки на случай роста числа заболевших. Так, в Мурманской областной больнице скоро откроется еще одно отделение на 140 мест.
В регионе в подведомственных учреждениях минздраву провели более 117 тысяч исследований, всего с учетом платных тестов - 170 тысяч. 744 человека в Мурманской области сейчас находятся на обсервации, 1064 - на самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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