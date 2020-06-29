2020-06-29T08:12:32+03:00
Общество

В Мурманской области пошли первые грибы

В лесах также зреют морошка и черника
Ника СВЕТЛОВА
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В Кандалакше нашли первые грибы. Фото: vk.com/kandaoneВ Кандалакше нашли первые грибы. Фото: vk.com/kandaone
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Теплая погода подарила жителям Мурманской области не только возможность провести много времени на природе или гуляя на свежем воздухе в городах. Северяне могут готовить резиновые сапоги, удобную одежду и корзины: скоро можно будет идти в лес на тихую охоту.

Жители Кандалакши уже нашли первые грибы.

- Найдены они были 26 июня, причем, не в лесу, а прямо в городской черте. По словам нашего земляка, эти выросли на улице Кировской, - сообщает группа "Кандалакша онлайн".

Если небесная канцелярия и дальше будет нам благоволить, то жителей Мурманской области ждет обильный урожай черники и морошки. Они уже цвету и начинают зреть в лесах.

Напомним: в лесах Заполярья сейчас установлены высокий класс пожароопасности. Пожары возникают едва ли не каждый день, поэтому вход в лесничества закрыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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