В Мурманской области пошли первые грибы
Теплая погода подарила жителям Мурманской области не только возможность провести много времени на природе или гуляя на свежем воздухе в городах. Северяне могут готовить резиновые сапоги, удобную одежду и корзины: скоро можно будет идти в лес на тихую охоту.
Жители Кандалакши уже нашли первые грибы.
- Найдены они были 26 июня, причем, не в лесу, а прямо в городской черте. По словам нашего земляка, эти выросли на улице Кировской, - сообщает группа "Кандалакша онлайн".
Если небесная канцелярия и дальше будет нам благоволить, то жителей Мурманской области ждет обильный урожай черники и морошки. Они уже цвету и начинают зреть в лесах.
Напомним: в лесах Заполярья сейчас установлены высокий класс пожароопасности. Пожары возникают едва ли не каждый день, поэтому вход в лесничества закрыт.
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