В Умбе пожарные тушили баню

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:17:13+03:00

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Этим летом пожары в Мурманской области, к сожалению, совсем не редкость. Так, 27 июня в Терском районе языки пламени объяли баню. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения Мурманской области.

- В 16.14 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании одноэтажного строения по адресу: поселок Умба, улица Пионерская недалеко от дома № 26. В результате пожара обгорела крыша бани на площади 24 квадратных метра. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 4 человека личного состава и 2 единицы техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Что послужило причиной пожара - еще предстоит выяснить.

Напомним: в Гирвасском заказнике Мурманской области во время пожара в рыбацком домике погиб мужчина. Когда огонь охватил строение, близкие рыбака находились неподалеку.

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