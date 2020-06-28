2020-06-28T12:17:13+03:00
Происшествия

В Умбе пожарные тушили баню

Что стало причиной пожара - еще предстоит выяснить
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Пожар ликвидировали. Фото: ГУ МЧС России по МОПожар ликвидировали. Фото: ГУ МЧС России по МО
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Этим летом пожары в Мурманской области, к сожалению, совсем не редкость. Так, 27 июня в Терском районе языки пламени объяли баню. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения Мурманской области.

- В 16.14 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании одноэтажного строения по адресу: поселок Умба, улица Пионерская недалеко от дома № 26. В результате пожара обгорела крыша бани на площади 24 квадратных метра. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 4 человека личного состава и 2 единицы техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Что послужило причиной пожара - еще предстоит выяснить.

Напомним: в Гирвасском заказнике Мурманской области во время пожара в рыбацком домике погиб мужчина. Когда огонь охватил строение, близкие рыбака находились неподалеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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