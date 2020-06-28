2020-06-28T10:57:22+03:00
Общество

1 июля общественный транспорт Мурманска изменит график движения

Маршруты № 1, 11, 25, 29 и 4Т работать не будут
Наталья ЛОБАНОВА
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График работы поменяется на один день. Фото: правительство МОГрафик работы поменяется на один день. Фото: правительство МО
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Как мы помним, в этом году 1 июля объявлен по всей стране выходным - в этот день пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Поэтому, общественный транспорт Мурманска тоже на сутки изменит график движения.

- Уважаемые пассажиры! 1 июля все городские автобусы и троллейбусы работают по расписанию «Воскресенье». Маршруты № 1, 11, 25, 29, 4Т курсировать не будут, - сообщили в АО "Электротранспорт".

Так что если в этот день все же нужно по делам, лучше выйти из дома пораньше, чтобы никуда не опоздать, ведь интервалы движения общественного транспорта в выходной лень увеличиваются.

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в разделе расписание.

Напомним: в междугородних и пригородных автобусах Мурманской области подорожает проезд. Повышение цен произойдет из-за роста инфляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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