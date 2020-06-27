2020-06-27T15:28:07+03:00
Происшествия

В Верхнетуломском водохранилище спасают людей, оказавшихся на лодке с течью

Помощь спасателей нужна четырем взрослым и двум детям
Мария ПАШЕНКОВА
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Спасатели обнаружили всех северян, которым была нужна помощь. Фото: Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РоссииСпасатели обнаружили всех северян, которым была нужна помощь. Фото: Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
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В ночь с 26 на 27 июня спасатели отправились на Верхнетуломское водохранилище, откуда в 23.45 по системе "112" поступил сигнал о помощи. Стало известно, что в беде оказались три человека, которые оказались на реке Юмос на лодке с течью.

Погода мешала спасателям, но они все же обнаружили людей на берегу острова. Но забрать их было нельзя - мешало сильное течение на Верхнетуломском водохранилище. С северянами поддерживали связь по телефону.

- От находящихся на острове людей была получена информация о еще одной лодке, в которой находились 6 человек, в том числе двое детей 10-11 лет. В срочном порядке были организованы поисково-спасательные работы, создан оперативный штаб поисково-спасательных работ на базе Главного управления МЧС России по Мурманской области. Для проведения поисков по береговой линии была приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Мурманской области. Утром спасателям удалось высадиться на берег, пострадавшим была оказана вся возможная помощь, предоставлены горячий чай, питание и теплая одежда, началась подготовка к переправе группы, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Вторую группу обнаружили на соседнем острове в 12.10 27 июня. Тогда же началась эвакуация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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