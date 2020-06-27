2020-06-27T09:35:48+03:00
Происшествия

На острове Партизанский в Мурманской области разгорелся старый пожар

Огонь угрожает базе партизан, часовне и братской могиле
Мария ПАШЕНКОВА
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Огонь подбирается к базе партизан. Фото: Иван КарчмаОгонь подбирается к базе партизан. Фото: Иван Карчма
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22 июня на острове Партизанский в Кольском районе случился пожар: рыбаки забыли потушить костер, и огонь стал быстро распространяться.

На тушение ушли почти сутки. А 26 июня история повторилась.

- С острова Партизанский позвонили супруги Кузнецова. Потушенный спасателями пожар вновь активизировался, они вдвоем пытаются ему противостоять, но силы явно не равны. Огню осталось преодолеть всего 30 метров до часовни, памятника и братской могилы. Под угрозой весь комплекс "База партизан Заполярья". Просим помощи у находящихся в районе острова рыбаков, - написал в своей группе краевед Михаил Орешета.

На помощь подоспели и специалисты - информацию передали в Авиалесоохрану.

- 4 человека, 2 единицы техники от Авиалесоохраны выехали из Мурмашей на 108 километр автодороги Кола-Лотта, остров Партизанский, где предположительно горит лес. Площадь пожара уточняется, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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