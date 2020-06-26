В Мурманске ищут водителя Mersedes, который стрелял на улице Морской

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:58:32+03:00

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Ночью 26 июня в Мурманске на улице Морской произошла неприятная ситуация: водитель Mersedes устроил драку с 20-летним местным жителем, применив оружие, а затем скрылся. Родные и близкие северянина ищут очевидцев случившегося.

- Человек остался безнаказанным и уехал с места происшествия до приезда правоохранительных органов .Очень хочется найти этого мужчину и восстановить справедливость.Может кто слышал или видел, буду рада любой информации, - написала мурманчанка Мария Семенова-Мчедлишвили в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в соцсетях.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по данному факту сейчас проводится проверка.

- В полицию обращалась женщина, сказала, что слышала хлопки в районе дома №60 на проспекте Кольском. На место выехал наряд патрульно-постовой службы, но правонарушителя там не оказалось, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

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ИСТОЧНИК KP.RU