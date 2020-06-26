2020-06-26T17:58:32+03:00
Происшествия

В Мурманске ищут водителя Mersedes, который стрелял на улице Морской

Северянин скрылся с места происшествия до приезда полицейских
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Мужчина устроил драку с местным жителем.Мужчина устроил драку с местным жителем.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ночью 26 июня в Мурманске на улице Морской произошла неприятная ситуация: водитель Mersedes устроил драку с 20-летним местным жителем, применив оружие, а затем скрылся. Родные и близкие северянина ищут очевидцев случившегося.

- Человек остался безнаказанным и уехал с места происшествия до приезда правоохранительных органов .Очень хочется найти этого мужчину и восстановить справедливость.Может кто слышал или видел, буду рада любой информации, - написала мурманчанка Мария Семенова-Мчедлишвили в паблике "Мурманск ДТП ЧП" в соцсетях.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по данному факту сейчас проводится проверка.

- В полицию обращалась женщина, сказала, что слышала хлопки в районе дома №60 на проспекте Кольском. На место выехал наряд патрульно-постовой службы, но правонарушителя там не оказалось, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманске поймали водителя из Петрозаводска, который пьяным разъезжал по дорогам на грузовике. Также сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого 19-летнего автолюбителя из заполярной столицы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут водителя Mersedes, который стрелял на улице Морской
Под Зеленоборским наводят порчу и сглаз за оставленный мусор
В Мурмашах задержали двух браконьеров, которые наловили краба на 775 тысяч рублей
В Мурманской области малоимущим семьям будут платить до 30 тысяч рублей в месяц по социальному контракту
В Ловозерском районе ищут похитителей биотуалета у КПП
В Мурманской области увеличили минимальное пособие по безработице в три раза
В фотоловушку Кандалакшского заповедника попался кулик, высиживающий яйца
На выходных в Мурманске ожидается сильный ветер и дождь
В Мурманске ищут 39-летнего пропавшего мужчину
Под Мурманском может появиться мемориал в память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьево
В магазинах Мурманской области запретят продажу алкоголя в День молодежи
Скидка на отправку посылок в подарок от Boxberry
В Мурманске поймали водителя из Петрозаводска, который пьяным разъезжал по дорогам на грузовике
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 26 июня 2020 года составило 12 человек
В Мурманске простятся с известным художником Никитой Духно
Дни принципиально нового SKODA RAPID с 4-12 июля в Север-Авто!
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Печенгском районе сняты ограничения