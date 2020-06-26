2020-06-26T16:28:17+03:00
Происшествия

В Ловозерском районе ищут похитителей биотуалета у КПП

Злоумышленники воспользовались тем, что на пункте пропуска сняли круглосуточное дежурство
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Биотуалет украли от КПП в Ловозерском районе.Биотуалет украли от КПП в Ловозерском районе.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Ловозерский район вошел в число территорий Мурманской области, где из-за коронавируса ввели ограничения на въезд и выезд. На границе поставили КПП, через который пропускали только жителей с пропиской или же работающих в местных компаниях и организациях.

С полуночи 25 июня ограничения были сняты, ведь эпидемиологическая обстановка улучшилась. В КПП пропала необходимость, и его ликвидацией воспользовались злоумышленники.

- С 25 июняв связи со снятием ограничений на въезд в Ловозерский район было прекращено круглосуточное дежурство на посту в районе бывшего поста ГИБДД (развилка на Ревду). И уже в ночь на 26 июня с места размещения поста был украден биотуалет синего цвета. Возможно, что это произошло поздно вечером 25 июня, - рассказали в администрации Ловозерского района.

Местных жителей просят помочь найти биотуалет. Информацию, которая поможет это сделать, можно сообщит в дежурную часть отделения полиции по телефонам 8 -815-38-43-102, ЕДДС: 8-815-38-40-012, 8-921-049-40-12, или в администрацию Ловозерского района по телефону 8-815-38-41-308.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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