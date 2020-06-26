2020-06-26T16:11:17+03:00
Общество

В Мурманской области увеличили минимальное пособие по безработице в три раза

Выплаты вырастут до 4500 рублей для северян с детьми
Наталья ЛОБАНОВА
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Выплаты безработным увеличат на три месяца. Фото: правительство МОВыплаты безработным увеличат на три месяца. Фото: правительство МО
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В Мурманской области северянам с детьми увеличили пособие по безработице на май-июль в три раза - до 4,5 тысяч рублей. Как сообщают в министерстве труда и соцразвития Мурманской области, тем, кто уже получает минимальное пособие, перерасчет будет сделан автоматически. Планируемая дата начала выплат - 25 июня.

- В течение лета все безработные жители Заполярья получат на каждого несовершеннолетнего ребенка дополнительно по 3 тысячи рублей. Никаких дополнительных действий для получения выплат предпринимать не надо. Центры занятости самостоятельно проверят все ранее поданные заявления на постановку на учет, наличие детей и назначат дополнительные выплаты, - уточнили в министерстве.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта, выплатят пособие по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей на 3 месяца, начиная с июня, но не позднее октября. Для получения пособия необходимо зарегистрироваться в качестве безработного.

Отмечается, что перерасчет пособий и переназначение выплат проводятся в течение двух недель. Еще три рабочих дня требуется на перечисление средств банковскими организациями. Если к 1 июля перерасчет не проведен, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства или на горячую линию Роструда: 8 (800) 707 88 41.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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