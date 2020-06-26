В магазинах Мурманской области запретят продажу алкоголя в День молодежи

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:09:04+03:00

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В День молодежи, который пройдет 27 июня, по всей стране, в том числе и в Мурманской области, запретят розничную продажу алкоголя в супермаркетах и других магазинах. Запрет также распространяется на пиво и пивные напитки. Так что придется северянам отмечать этот праздник на трезвую голову.

- Напоминаем участникам алкогольного рынка, что, в соответствии с законом, 27 июня для проведения праздничных мероприятий Дня молодежи запрещена розничная продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в магазинах на всей территории Мурманской области, - сообщили в управлении по лицензированию министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

В целях профилактики нарушения запретов управление по лицензированию напоминает о возможности заблаговременно установить электронную блокировку продаж в программном обеспечении используемой кассовой техники.

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