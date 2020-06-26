В Мурманске поймали водителя из Петрозаводска, который пьяным разъезжал по дорогам на грузовике

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:14:36+03:00

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Сколько не говори, некоторые автовладельцы продолжают садиться за руль своих "ласточек" подшофе. Так, 24 июня мурманские госавтоинспекторы задержали сразу двух пьяных водителей. В 5 часов утра попался 19-летний житель Мурманска, который разъезжал на Toyota. Как показало освидетельствование, молодой человек действительно был пьян.

Кроме того, в этот же день, в 11 утра, сотрудники ГИБДД остановили грузовик DAF, которым управлял 47-летний житель Петрозаводска. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Прибор показал 0,521 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

- В отношении нарушителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Мужчинам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники полиции напоминают, что за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

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