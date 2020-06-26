В Мурманске поймали водителя из Петрозаводска, который пьяным разъезжал по дорогам на грузовике
Сколько не говори, некоторые автовладельцы продолжают садиться за руль своих "ласточек" подшофе. Так, 24 июня мурманские госавтоинспекторы задержали сразу двух пьяных водителей. В 5 часов утра попался 19-летний житель Мурманска, который разъезжал на Toyota. Как показало освидетельствование, молодой человек действительно был пьян.
Кроме того, в этот же день, в 11 утра, сотрудники ГИБДД остановили грузовик DAF, которым управлял 47-летний житель Петрозаводска. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Прибор показал 0,521 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
- В отношении нарушителей были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Мужчинам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Сотрудники полиции напоминают, что за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность.
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