В Мурманске простятся с известным художником Никитой Духно

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:46:43+03:00

Никиты Духно не стало на 66-м году жизни. Фото: vk.com/club23259804

Его сердце остановилось на 66-м году жизни

Изменить размер текста: A A

22 июня, в День памяти и скорби, на 66-м году жизни скончался известный мурманский художник Никита Ростиславович Духно. За его жизнь боролись врачи Специализированного центра инфекционных заболеваний областной больницы им. П. А. Баяндина, но болезнь оказалась сильнее.

- Прощание с Никитой Ростиславовичем состоится 29 июня в 11.00 в здании областного морга по адресу Мурманск, ул.Радищева, д.29 А, - сообщили в Мурманском областном художественном музее.

Никита Духно - один из самых знаковых в Заполярье живописцев, графиков, дизайнеров. Его творчество хорошо известно далеко за пределам Мурманской области.

- Никита Ростиславович обладал ярким индивидуальным художественным почерком. Его работы менялись на протяжении лет, однако в них всегда видна лаконичность композиции при общей эмоциональной выразительности. Зачастую, предметом его работ становились самые простые бытовые детали, - рассказали в Мурманском отделении Союза художников России, членом которого являлся Никита Ростиславович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушла из жизни известный мурманский историк и краевед Валентина Карепова. Почти 40 лет она посвятила работе в музее Мурманского морского пароходства (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU