В Мурманске простятся с известным художником Никитой Духно
22 июня, в День памяти и скорби, на 66-м году жизни скончался известный мурманский художник Никита Ростиславович Духно. За его жизнь боролись врачи Специализированного центра инфекционных заболеваний областной больницы им. П. А. Баяндина, но болезнь оказалась сильнее.
- Прощание с Никитой Ростиславовичем состоится 29 июня в 11.00 в здании областного морга по адресу Мурманск, ул.Радищева, д.29 А, - сообщили в Мурманском областном художественном музее.
Никита Духно - один из самых знаковых в Заполярье живописцев, графиков, дизайнеров. Его творчество хорошо известно далеко за пределам Мурманской области.
- Никита Ростиславович обладал ярким индивидуальным художественным почерком. Его работы менялись на протяжении лет, однако в них всегда видна лаконичность композиции при общей эмоциональной выразительности. Зачастую, предметом его работ становились самые простые бытовые детали, - рассказали в Мурманском отделении Союза художников России, членом которого являлся Никита Ростиславович.
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