Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Печенгском районе сняты ограничения

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:48:42+03:00

Ограничения на въезд и выезд из Печенгского района сняты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Печенгском районе теперь свободные въезд и выезд

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В Мурманской области продолжается второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. В частности, постепенно открываются муниципалитеты, где были закрыты въезд и выезд.

24 июня ограничения были сняты с Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Терского, Ловозерского районов. Также свободный выезд сделали из Апатитов и Кировска, хотя въезд сюда до сих пор по прописке.

Теперь к этому списку присоединился еще один муниципалитет.

- Эпидемическая обстановка в районе постепенно стабилизируется, это позволяет снять введенные ранее ограничения по перемещению. С 26 июня ограничительные мероприятия в Печенгском районе перестают действовать, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис уже подписал соответствующее постановление.

Напомним: ранее в ряде городов и районов были введены электронные пропуска

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