Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Печенгском районе сняты ограничения
В Мурманской области продолжается второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. В частности, постепенно открываются муниципалитеты, где были закрыты въезд и выезд.
24 июня ограничения были сняты с Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Терского, Ловозерского районов. Также свободный выезд сделали из Апатитов и Кировска, хотя въезд сюда до сих пор по прописке.
Теперь к этому списку присоединился еще один муниципалитет.
- Эпидемическая обстановка в районе постепенно стабилизируется, это позволяет снять введенные ранее ограничения по перемещению. С 26 июня ограничительные мероприятия в Печенгском районе перестают действовать, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
Губернатор Андрей Чибис уже подписал соответствующее постановление.
Напомним: ранее в ряде городов и районов были введены электронные пропуска
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке продолжатся ограничения. На стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений коронавирусом заболели 2293 человека (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: правила самоизоляции для экипажей судов изменились. Теперь прибывшим из других регионов и стран морякам нужно будет две недели находиться в обсерваторе (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»