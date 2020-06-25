2020-06-25T15:44:34+03:00
Общество

Tele2 запускает тариф для геймеров

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Tele2 первой на рынке мобильной связи запускает уникальный тарифный план во всех регионах присутствия, учитывающий все потребности игроков.Tele2 первой на рынке мобильной связи запускает уникальный тарифный план во всех регионах присутствия, учитывающий все потребности игроков.
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Tele2 первым на рынке мобильной связи запускает специальный тарифный план «Игровой» с бонусами для геймеров. Это совместный проект с компаниями «Ростелеком» и Wargaming, которые в рамках стратегического партнерства уже несколько лет развивают специальные тарифные предложения для онлайн-игроков. Новый тариф Tele2 предлагает премиум-аккаунт в играх World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, а также уникальную боевую технику, нигде более недоступную. Пользователи тарифа получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 700 минут для разговоров с абонентами других операторов по России.

Tele2 первой на рынке мобильной связи запускает уникальный тарифный план во всех регионах присутствия, учитывающий все потребности игроков. Он включает не только премиум-аккаунт и эксклюзивные преимущества для геймеров, но также безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и объемный пакет мобильных услуг.

Вместе с бесконечным премиум-аккаунтом в World of Tanks игрокам предоставляется эксклюзивный танк, доступный только пользователям тарифа «Игровой». Это премиум-танк VIII уровня Т-44-100 с тремя эксклюзивными камуфляжами и надписью «Войска связи», укомплектованный на 100% экипаж с прокачанным нулевым навыком «боевое братство».

Игроки World of Warships получат бесконечный корабельный премиум-аккаунт и премиум-линкор VIII уровня «В. И. Ленин» с эксклюзивным камуфляжем, командира с десятью очками навыков, по 25 дублонов каждый день. В World of Warplanes пользователям доступен эксклюзивный премиум-самолет Яковлева Як-ЗТ VII уровня.

«Игровой» позволяет абонентам не платить дополнительно за премиум-аккаунт на все время пользования тарифом. Он также включает 30 Гб интернет-трафика, безлимитные разговоры внутри сети, 700 минут для звонков на номера других операторов по России, 100 SMS. Абонентская плата по тарифному плану «Игровой» составляет 890 рублей – стоимость единая во всех регионах. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Tele2 первой на российском рынке запустила полноценную киберспортивную платформу Cyberhero, открыла зону облачных игр на сети 5G и организовала регулярный турнир по мобильному киберспорту. Мы расширяем перспективное направление и реагируем на запрос аудитории, которая все больше интересуется игровыми сервисами. В сети Tele2 зафиксировано более 2,5 млн клиентов, которые регулярно посещают геймерские ресурсы. Во время пандемии мы отмечали рост числа новых пользователей, более частые визиты клиентов на игровые сайты и увеличение пребывания геймеров в игре. В ответ на эту тенденцию мы запускаем тариф, который включает массу эксклюзивных бонусов для фанатов Wargaming. Предложение ориентировано как на геймеров в сети Tele2, так и поклонников Wargaming среди клиентов других операторов. Среди преимуществ тарифа не только премиум-аккаунт, безлимитный доступ к трансляциям на популярных платформах, но и особые навыки, повышающие эффективность игрока. Мы продолжим дополнять продукт привлекательными для геймеров характеристиками».

Артем Черменин, директор продуктового офиса компании «Ростелеком»:

«“Ростелеком” продолжает расширять возможности сервисов для геймеров. Мы рады поделиться с клиентами Tele2 самым успешным игровым проектом, который теперь доступен и на мобильной сети – это отличный пример пользы для абонентов от интеграции двух операторов. Тариф "Игровой" будет развиваться и дальше, чтобы он отвечал растущим потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями геймеры смогут быстрее добиваться побед в любимых играх и на любой сети. Запуск тарифа “Игровой” только один из первых шагов, который начинает раскрывать совместные возможности “Ростелекома” и Tele2 для клиентов».

Алексей Олехнович, глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming:

«Вместе с нашими партнерами мы постоянно работаем над улучшением уровня комфорта и качества сервисов компании Wargaming. Мы делаем наши продукты максимально доступными и удобными для игроков. Все хотят получать качественные услуги и специальные условия, которые мы уже готовы им предложить. Для нас было важно сделать тариф именно для тех, кто любит игры, поэтому в пакет мы добавили безлимитный доступ к Youtube и Twitch. Ну и, конечно, в него входит весь набор танковых бонусов: Т-44-100, бесконечный танковый премиум-аккаунт и главное – пропуск в эксклюзивные игровые события и турниры, которые скоро запустятся. Эти турниры позволят выигрывать денежные и игровые призы не только киберспортсменам, но и обычным игрокам. И на этом мы не останавливаемся. Вместе с нашими партнерами из "Ростелекома" и Tele2 мы планируем и дальше развивать тариф "Игровой"».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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