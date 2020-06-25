Следователи заинтересовались мурманским траулером, севшим на мель у берегов Норвегии
Утром 25 июня стало известно, что мурманский траулер "Кокшайск" сел на мель у берегов Норвегии недалеко от Тромсё.
К счастью никто из находившихся на борту 35 человек не пострадал, однако судно дало течь. Этой ситуацией заинтересовались следователи.
- Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации зарегистрирован материал по ч.1 ст. 263 УК РФ и проводится доследственная проверка по факту посадки на мель российского судна у берегов Норвегии, - сообщили в ведомстве.
За ситуацией также следит береговая охрана Норвегии, К "Кокшайску" отправляли спасательное судно и вертолет, однако экипаж отказался эвакуироваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU