В Мурманской области теплая погода сменится на прохладу и дождь
В последнее время погода старалась радовать жителей Мурманской области теплом аккурат к выходным. Но к концу июня солнышку больше приглянулись будни. Так, 25 и 26 июня в заполярном регионе температура воздуха прогреется до +25 градусов, а с наступлением уикенда столбик термометра опустится в два раза.
- 25 июня на Кольском полуострове облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха днем +14+19, на юге до +25 градусов. 26 и 27 июня погоду будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области снова ожидается дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 26 июня +14+22, 27 июня +8+13, на юге области до +18 градусов, - сообщают синоптики мурманского гидрометцентра.
Напомним: в Зашейке из-за теплой погоды четвертый день подряд горят опилки у заброшенного лесозавода. Из-за пожаров могут пострадать стоящие рядом дачи.
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ИСТОЧНИК KP.RU