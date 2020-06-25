2020-06-25T15:12:32+03:00
Происшествия

На острове Партизанский в Мурманской области рыбаки забыли потушить костер и чуть не сожгли базу партизан

Пожарные сутки пытались спасти место памяти
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
На тушение пожара на острове Партизанский ушли сутки.На тушение пожара на острове Партизанский ушли сутки.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
Изменить размер текста:

Партизанский остров - особенное место в Мурманской области. Находится он в Кольском районе. В годы войны здесь находилась база двух партизанских отрядов - «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья».

Каждый год здесь собираются потомки тех, кто защищал Заполярье, они приводят остров в порядок, здесь же о сложных годах истории нашего края рассказывают молодежи. Но чужая глупость могла сделать так, что приезжать было бы некуда.

22 июня на Партизанском острове случился пожар, на ликвидацию которого потребовались сутки.

- Для меня День скорби закончился именно скорбным сообщением. Позвонил по телефону Сергей - владелец турбазы, расположенной на 109-м километре дороги Кола-Лотта, и сообщил, что горит остров Партизанский. Первая мысль: горит база партизан. Сажусь на телефон, обзваниваю всех, кто мог бы туда отправиться. Никого нет. В это время Сергей сообщает о пожаре в МЧС. До утра никакой информации. Наступает следующий день, и опять неизвестность. Единственная светлая весточка - на остров выехали сотрудники пожарной охраны. Вторая ночь в напряжении и вот, 24 июня утром позвонил капитан катера, друг партизан Заполярья, Юра Щуплецов. Сообщил, что в восточной части острова Партизанский рыбаки оставили не потушенным костер, - рассказал краевед Михаил Орешета.

Огонь быстро подбирался к базе, потребовалось много усилий, чтобы остановить его.

Напомним: в области сейчас установлен высокий класс пожароопасности, доступ в лестничества закрыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Гирвасском заказнике Мурманской области во время пожара в рыбацком домике погиб мужчина. Когда огонь охватил строение, близкие рыбака находились неподалеку (Подробности)

В Зашейке из-за теплой погоды четвертый день подряд горят опилки у заброшенного лесозавода. Из-за пожаров могут пострадать стоящие рядом дачи (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роскосмос показал разрушенный мост в Мурманской области с помощью орбитальной группировки
Tele2 запускает тариф для геймеров
Следователи заинтересовались мурманским траулером, севшим на мель у берегов Норвегии
В Мурманской области теплая погода сменится на прохладу и дождь
На острове Партизанский в Мурманской области рыбаки забыли потушить костер и чуть не сожгли базу партизан
Росприроднадзор возбудил административное дело по пылению "хвостов" в Апатитах
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменке продолжатся ограничения
Мурманский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Пенсионный фонд не хотел выплачивать мурманским детям-инвалидам социальные пособия
Житель Кандалакши проведет девять лет в колонии строгого режима за убийство матери
По новому участку пути в Мурманск прибыл первый пассажирский поезд
Следователи закончили проверку по найденному в гаражах в Апатитах трупу
Госпрограммы «Первый» и «Семейный автомобиль» в Север-Авто
Жителя Мурманска оштрафовали за два килограмма картофеля из Финляндии
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в каких городах и районах Мурманской области сняли ограничения на выезд и въезд
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: правила самоизоляции для экипажей судов изменились
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: работающим пенсионерам продлили самоизоляцию до 12 июля
Глава Мурманской области Андрей Чибис о Параде Победы: "Парад призван напомнить каждому о страшной войне и великом подвиге народа"
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 24 июня 2020 года составило 11 человек
Салют в Мурманске после Парада Победы 24 июня 2020 года: во сколько и где пройдет