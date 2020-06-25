На острове Партизанский в Мурманской области рыбаки забыли потушить костер и чуть не сожгли базу партизан

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:12:32+03:00

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Партизанский остров - особенное место в Мурманской области. Находится он в Кольском районе. В годы войны здесь находилась база двух партизанских отрядов - «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья».

Каждый год здесь собираются потомки тех, кто защищал Заполярье, они приводят остров в порядок, здесь же о сложных годах истории нашего края рассказывают молодежи. Но чужая глупость могла сделать так, что приезжать было бы некуда.

22 июня на Партизанском острове случился пожар, на ликвидацию которого потребовались сутки.

- Для меня День скорби закончился именно скорбным сообщением. Позвонил по телефону Сергей - владелец турбазы, расположенной на 109-м километре дороги Кола-Лотта, и сообщил, что горит остров Партизанский. Первая мысль: горит база партизан. Сажусь на телефон, обзваниваю всех, кто мог бы туда отправиться. Никого нет. В это время Сергей сообщает о пожаре в МЧС. До утра никакой информации. Наступает следующий день, и опять неизвестность. Единственная светлая весточка - на остров выехали сотрудники пожарной охраны. Вторая ночь в напряжении и вот, 24 июня утром позвонил капитан катера, друг партизан Заполярья, Юра Щуплецов. Сообщил, что в восточной части острова Партизанский рыбаки оставили не потушенным костер, - рассказал краевед Михаил Орешета.

Огонь быстро подбирался к базе, потребовалось много усилий, чтобы остановить его.

Напомним: в области сейчас установлен высокий класс пожароопасности, доступ в лестничества закрыт.

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