Пенсионный фонд не хотел выплачивать мурманским детям-инвалидам социальные пособия

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:24:03+03:00

Этим нарушением заинтересовались в прокуратуре

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Мурманская прокуратура узнала, что в Пенсионном фонде не хотят выплачивать детям-инвалидам положенные социальные пенсии. В итоге дело дошло до суда.

В ходе проверки установлено, что управление Пенсионного фонда России в Мурманске отказало в перечислении детям нескольких выплат: социальной пенсии, единовременной денежной выплаты, ежемесячной компенсационной выплаты на банковский счет законного представителя. Учреждение обосновало свое решение тем, что счет, открытый в кредитной организации, не являлся номинальным.

Усмотрев нарушения требований закона, прокуратура внесла в адрес учреждения представление об их устранении. Однако в Пенсионном фонде отказались что-либо исправлять.

-Прокурору пришлось обратиться в суд с иском, чтобы обязать организацию перечислить причитающиеся детям социальные пособия на банковский счет законного представителя. Решением Ленинского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского округа Мурманска.

Исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

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