2020-06-25T10:49:48+03:00
Происшествия

Житель Кандалакши проведет девять лет в колонии строгого режима за убийство матери

Северянин до смерти избил 63-летнюю женщину за то, что та упрекнула его в безделье
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянин не смог сдержать свой гнев, за что пришлось нести уголовную ответственность. Фото: СУ СКР по МОСеверянин не смог сдержать свой гнев, за что пришлось нести уголовную ответственность. Фото: СУ СКР по МО
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2 января в одной из квартир на улице Восточной в Кандалакше случилось непоправимое. 35-летний мужчина вместе с 63-летней матерью распивал спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт: северянка упрекнула сына в том, что он никак не хочет искать работу. Тот разозлился и начал бить женщину, в том числе около 30 раз по голове и не только. Кандалакшанка скончалась на месте.

Осознав, что натворил, сын сам вызвал бригаду скорой помощи, а прибывшие медработники сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Злоумышленник признал вину и пояснил полицейским, что часто конфликтовал с матерью из-за отсутствия постоянного заработка. На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и признали виновным в совершении преступления.

- Приговором суда местному жителю назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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