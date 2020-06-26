2020-06-25T09:13:40+03:00
Общество

Дни принципиально нового SKODA RAPID с 4-12 июля в Север-Авто!

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ŠKODA RAPID — самый продаваемый автомобиль чешской марки на российском рынке. Он же — самый компактный и самый доступный. Но «компактный» не значит «маленький», а «доступный» не значит «бюджетный». Главное достоинство нового RAPID — в балансе качеств, важных для семейных покупателей, наиболее требовательных наших клиентов.

Автосалон Север-Авто приглашает всех желающих пройти индивидуальный тест-драйв на НОВОМ ŠKODA RAPID с 4-12 июля!

Подарок получит каждый клиент, прошедший тест-драйв в указанный период.

Во время проведения тест-драйва мы можем оценить ваш автомобиль с пробегом в отделе трейд-ин.

Записаться на тест-драйв нового автомобиля ŠKODA RAPID можно по телефону автосалона Север-Авто (88152) 554-207 или у администратора по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д. 1. Сайт автосалона www.sevavto.ru.

Торопитесь! Количество мест ограничено!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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