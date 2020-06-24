2020-06-24T15:44:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: правила самоизоляции для экипажей судов изменились

Теперь прибывшим из других регионов и стран морякам нужно будет две недели находиться в обсерваторе
Наталья ЛОБАНОВА
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Исключение сделали для тех, кто уже переболел коронавирусом. Фото: правительство МОИсключение сделали для тех, кто уже переболел коронавирусом. Фото: правительство МО
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Не успели для экипажей судов, прибывающих в Мурманскую область, снять обязательный двухнедельный карантин, как ограничительную меру вернули вновь. - По предложению главного санитарного врача Мурманской области в правила самоизоляции для экипажей судов внесены изменения. Моряки, прибывшие из иностранных государств, так и из других регионов России, должны проходить самоизоляцию 14 дней в учреждениях по типу обсерваторов. Исключение составляют только переболевшие коронавирусом при наличии медицинской справки, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Самоизоляцию могут не проходить члены экипажей судов, возвращающиеся в порты Мурманск и Кандалакша, при одновременном соблюдении некоторых условий.

Не проходить самоизоляцию можно, если, во-первых, судно находилось в море 14 дней и более. Во-вторых, судно не имело контактов с берегом и не было контактов с жителями стран, где зарегистрированы случаи заболевания CoViD-19. По прибытии судно и члены экипажа прошли все необходимые проверочные процедуры и тест на коронавирус с отрицательным результатом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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